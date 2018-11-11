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14 yaşındaki Hatice evden kaçtı; ailesi endişeli

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

MALATYA'da 3 gün önce sabaha karşı evden kaçtığı belirtilen Hatice Gül Gök'ün (14), gözü yaşlı ailesi, gece- gündüz kızlarını arıyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 3 gün önce sabaha karşı evden kaçtığı belirtilen Hatice Gül Gök'ün (14), gözü yaşlı ailesi, gece- gündüz kızlarını arıyor.

Okula gitmek istemediğini belirterek, eğitimine devam etmeyen Hatice Gül Gök, 8 Kasım Perşembe günü sabaha karşı, ailesi uyurken, Sıtmapınarı Caddesi'nde bulunan evlerinden ayrıldı. Hatice'yi bulmak için ailesi seferber oldu. Çevredeki esnaf, kent merkezindeki kafeler ve gidebileceği yerleri karış karış arayan ailesi, bir sonuca ulaşamadı.

Hatice'nin annesi Filiz Gök'ü 2012'de beyin travması geçirmesi sonucu kaybeden ancak 2013'te ikinci evliliğini yapan baba Kemal Gök (45), kızının 5 gün önce de evden kaçtığını belirterek, "Onu bularak eve getirdim. Getirdikten sonra ablasına ve eşime ona baskı yapmamalarını, birşey söylememelerini tembih ettim. Çocuğuma, eşime ve ablasına 'Sakın bir şey söylemeyin, üzerine baskı yapmayın' dedim. 'Tamam' dediler. Yediler, içtiler, eğlendiler. En son gideceği gün pasta bile kesmiş, ablasının doğum gününü kutlamıştı. Ben Adana'ya gitmiştim. Bir telefon geldi, yine kaçtığını söylediler. Hemen Malatya'ya döndüm ve onu aramaya başladım" dedi.

'KIZIM EVE DÖN'

Gözyaşları arasında kızına seslenen baba Gök, "Kızım gel yanıma gel. Ben seni çok seviyorum. Sabahlara kadar geziyorum ben. Burada hiç tanıdığı yok. Evden dışarı çıkmaz kolay kolay. İstediğini her şeyini yapıyordum. Hatice'm gel, gel kızım ben seni özlüyorum, çok seviyorum ben seni. Sen bana rahmetli annenin yadigarısın. Yavrumu istiyorum ben, bulun getirin bana" şeklinde konuştu.

Evden kimseye haber vermeden çıkan Hatice Gül Gök'ün üvey annesi Nezihe Gök (30) ise "Hatice sabaha kadar uyumadı. Ben de uyuyamadım ama 4,5- 5 civarlarında uyumuşum. Uyandığımda yoktu" diye konuştu.

'GÖRENLERİN POLİSE ARAMASINI İSTİYORUZ'

Gök, çocuklarının bulunmasını istediklerini belirterek, "Ufak bir kardeşi var çok düşkün kendine. Dün gece sabaha kadar hiç yatmadı. Sürekli ablasının ismi geçtiği zaman 'Gitti' diyor başka bir şey demiyor. Normalde benim çocuğum konuşmuyor, 1,5 yaşında ama ablasına çok düşkün olduğundan dolayı uyumadı sabaha kadar hiç uyumadı. Bulunmasını istiyoruz bir an önce. Görenlerin polise aramasını istiyoruz" dedi.

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