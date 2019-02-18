14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür haber alınamıyor

Bursa’da 2 gün önce evinden ayrılan 14 yaşındaki Hümeyra Kuman’dan haber alınamıyor.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesinde ikamet eden Hümeyra Kuman, 2 gün önce işe gitmek için ayrılan annesinin ardından evinden çıktı. Aradan geçen süre zarfında kendisinden bir daha haber alamayan genç kızın ailesi, kızlarının gidebileceği tüm yerleri kontrol etti. Kızından hiçbir iz bulamayan aile, durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, emniyet yetkilileri kayıp kızı aramaya başladı.
2 gündür kızlarından haber alamayan aile, görenlerin insaniyet namına 155 no’lu polis ya da 0537 823 06 34 telefonla irtibata geçmelerini istedi.
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