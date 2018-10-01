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14 yaşındaki kız çocuğu, evlendirilmekten son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

ADANA'da K.A.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da K.A. (14) adlı kız çocuğu, İ.G. (23) ile evlendirilmek üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde iddiaya göre, K.A. adlı kız çocuğunun İ.G. ile evlendirileceği ihbarını alan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, polise ihbarda bulundu. Derneğin avukatlarıyla birlikte polis, düğünde gelinlik giydirilen çocuğu son anda kurtardı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, K.A.'yı devlet korumasına aldı. BABA VE DAMAT SERBEST BIRAKILDI UCİM İl Sorumlusu Avni Yiğit Göksu, Mor Dayanışma Platformu tarafından kendilerine ihbar geldiğini belirtirek, şöyle dedi: "Adana'daki üyelerimizle 'çocuk gelin ihbar hattı' olan 183'ü arayarak, ihbarda bulunduk. Düğünün durdurulmasına yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi oldu. Bu müdahale sonucunda bu kızımızı devletimiz tarafından koruma altına aldı. Gözaltına alınan babası ve damadın gece geç saatlerde serbest bırakıldığını öğrendik. Ucu ucuna yetiştik. 1 saatte bir kızımızın hayatını kurtarmak için canla başla mücadele ettik. Umudumuz kızımızın kendi istediği gibi hayatını sürdürmesi. UCİM olarak bu tarz olayları önlenmesi için her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Bu çocuğu tamamen devlet kontrolü altına alınması ve baba ile damadın en ağır cezalandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." BERGÜZAR KOREL TEPKİ GÖSTERDİ Sosyal medyada paylaşılan olaya, ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi. Korel paylaşımında, "Çocuk gelin yoktur; istismar edilen, zorla evlendirilen çocuk vardır. Sessiz kalmayın, bu çocuklar hepimizin, biz sahip çıkacağız, başka yolu yok" ifadelerini kullandı.

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