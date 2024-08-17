14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde can verdi! Edirne'de gençlerin tehlikeli oyununda feci son

Okul bahçesinde gençler ederken meydana çıkan silah feci bir ölüme neden oldu. Silahın ateş alması üzerine sol göğsünden yaralanan Duru Pakarda isimli çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SOHBET EDERLERKEN SİLAH ÇIKARDI

İddialara göre, Edirne'nin Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde toplanan beş kişilik arkadaş grubu sohbet ederken, gruptan K.A. isimli 17 yaşındaki çocuk, yanında getirdiği silahla oynamaya başladı.

Silahın ateş alması sonucu 14 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralandığı belirlenen Duru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 yaşındaki Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DÖRDÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis, yaşları 15, 16, 17 ve 18 olan dört kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır