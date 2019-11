14 yaşındaki kıza, amcası 4 yaşından itibaren istismarda bulunmuş

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, saçlarını yolup, saatlerce kendisini banyoya kilitleyen, son olarak da intihara teşebbüs eden 14 yaşındaki E.A.'ya 4 yaşından beri öz amcasının cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Babasının ve dedesinin 'olayı kapatalım' dediği küçük kızın annesi, tüm tehditlere karşın şikayetçi oldu. Tutuklanan evli ve 1 çocuk babası amcanın yargılanmasına yarın başlanacak.

İzmit’te yaşayan F.A., kızı E.A.'nın sürekli banyoya girip saatlerce suyun altında kaldığını, akrabaları geldiğinde kendisini odaya kilitlediğini ve sınıfında erkek arkadaşları ile yan yana oturmadığını fark etti. Bunun üzerine kızını psikoloğa götürdü. Ancak küçük kız konuşmadı. Sürekli saçlarını da yolan E.A. art arda intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle doktor kontrolüne alınan E.A., mart ayında ise sinir krizi geçirdi. Bu sırada da annesine, öz amcasının 4 yaşından itibaren kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne şikayetçi oldu. 10 yıldır yeğenine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan evli ve 1 çocuk babası F.A. gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. İlk duruşma yarın görülecek.

EŞİNDEN BOŞANMAK İÇİN DAVA AÇTI

Yaşananların ardından 23 yıllık eşine boşanma davası açan 5 çocuk annesi F.A., eşi C.A. ile kayınpederi T.A.'nın olayın gizli kalmasını istediklerini öne sürerek, şöyle konuştu:

"23 yıllık evliyim, en büyüğü 22, en küçüğü 2 yaşında 5 kızım var. Kızım E.A.'da 12 yaşından itibaren farklılıklar olmaya başlamıştı. Başlarda ergenlik diye düşündük, üzerine düşüp gözlemlemeye başladım. Dersleri çok iyiydi, devamsızlığı yoktu. Okulda başarılı bir öğrenciydi. Ama kötüye gitmeye başlamıştı. Kendisini odasına kapatıyordu. Akrabalarımıza gelmek istemiyordu. Onlar gelecekse asla odasından çıkmıyordu. İçine kapandı. Sürekli banyoya giriyor saatlerce kendisini yıkıyordu. Meğer kendini kirlenmiş hissediyormuş yavrum. Sınıfındaki erkek öğrencilerle iletişim kurmuyordu, aynı sırada dahi oturmuyordu. Bir şeyler olduğunun farkındaydım. Psikoloğa götürdüm ama orada da anlatmadı. Şüpheleniyordum ama aileden birinin yapacağını hiç düşünmedim. Okulda bir şeyler olduğundan şüphelendim. Büyük birileri bir şey yaptı, korkuyor diye düşündüm."

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kızının intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden F.A., "Önce psikolojik destek almaya başladık. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu, sürekli intihar etmekten bahsediyormuş. Doktorlar Bursa'ya hastaneye yolladı, bir hafta orada yattı. Ama orada da kriz geçirdi. Alıp, İzmit'e getirdim. Saçlarını yoluyordu sürekli. Bir gün sinir krizi geçirip, saçlarını kesti.

Her gün doktora götürdüm, gözlem altında tutuldu. Geçen mart ayında sinir krizi geçirdi, yaşadıklarını kaldıramıyordu, taşıyamadı. Bir anda her şeyi anlattı. Anaokuluna gitmeye başladığında, 4 yaşındayken amcası F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunmaya başladığını ve bunun devam ettiğini anlattı. Belki yanlış anlamıştır, belki farklı şeydir diye düşündüm, konduramıyor insan ailesinden birine böyle bir şeyi. Sonra Çocuk İzleme Merkezi'nde ve psikolojik tedavi gördüğü yerlerde yaşadıkları hep kanıtlandı. Adli tıp raporunda da kanıtlandı doğru söylediği" diye konuştu.

'ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM'

Eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden F.A., "İlk önce olanları eşime anlatamadım. Katil olur, zarar verir diye düşündüm. Dedesine anlattım, amcalarına anlattım. Yanımızda olmak yerine bizi sindirip, kokutup vazgeçirmek istediler. Dava açmamamızı, şikayetçi olmamızı istediler. Eşim ilk öğrendiğinde bizim yanımızdaydı. Bir ay sonra, ailesinin baskısıyla yaşananları kapatmak istedi. Şikayetçi olmamamızı istedi. Beni sürekli tehdit ettiler. 2 kızım üniversite okuyor. Onları okutmayacaklarını, parasız bırakacaklarını söylediler. Ölüm tehditleri aldım. Ailemin yaşadığı şehre geldim, çocuklarımı yanıma alıp. Burada yaşamaya başladım. 'Parasız sokaklarda kalıp, döneceksin' diye tehditler devam etti" dedi

'KIZLARIMIN HER ZAMAN ARKASINDA DURACAĞIM'

Her zaman kızlarının yanında olacağını kaydeden anne F.A. şöyle konuştu:

"Kızımı sosyal hizmetler almak istedi. Ben kendim koruyacağımı ve asla vazgeçmeyeceğimi söyledim. Vazgeçmem de. Bütün raporlar kızımın doğru söylediğini kanıtlıyor. Yaşadıkları çok kötü. Hepimiz şu an psikolojik destek alıyoruz. O tutuklandı. Yarın mahkememiz görülecek. Durumları iyi, güçlüler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Kızıma, bize bunu yaşatanın cezasını alana kadar peşinde duracağım. Kızlarımın her zaman arkasında durup, onlardan desteğimi esirgemeyeceğim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum."

FOTOĞRAFLI