HABER

14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, kız çocuğu Y.E.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen besici Yüksel Topdemir (28) kurbanlık satmak için gittiği İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kula'ya getirilen Topdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kız çocuğu Y.E.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen besici Yüksel Topdemir (28) kurbanlık satmak için gittiği İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kula'ya getirilen Topdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kula'da, oturan Y.E., ağlayarak ailesine besicilik yapan Yüksel Topdemir'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine, dün Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giden aile, Yüksel Topdemir'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Topdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Topdemir evde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Topdemir'in kurbanlık satışı için İzmir'de olduğu belirlendi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Topdemir'i İzmir'de yakalayıp, Kula'ya getirdi. Polisteki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Topdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
Başkentte iş adamına araç içinde infazBaşkentte iş adamına araç içinde infaz
Mardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldüMardin’deki yangın itfaiye ve vatandaşın çabasıyla söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.