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14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 16:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki B.K.

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama

Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki B.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan B.K., görevlilere 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. Kurum görevlileri de durumu jandarmaya bildirdi.
İfadesine başvurulan B.K., şüphelilerin kendisine Güzelyazı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren vagonlarında cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İhsan B. (22), Tolga Y. (26), Ertuğrul T. (21), Mehmet K. (21), Muhammet A. (23), Süleyman K. (17) ve Mustafa T.(17) adlı şüpheliler, gözaltına alındı.
Küçük kızın Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda teşhis ettiği şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan İhsan B., Tolga Y., Ertuğrul T., Mehmet K. ve Muhammet A. tutuklandı. Süleyman K. ve Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama14 yaşındaki kıza cinsel istismara 5 tutuklama

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