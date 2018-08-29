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14 yaşındaki kıza taciz kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı gözaltına alındı. Olay, Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen S.E., markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi. Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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