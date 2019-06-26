HABER

14 yaşındaki kızlara alkol ve uyuşturucu hap içirip cinsel istismara tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Samsun’da 19 yaşındaki 2 arkadaş araçlarına alıp bir süre gezdikten sonra bağ evine götürdükleri 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu etkisi olan ilaç içirip cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, E.T.

Samsun’da 19 yaşındaki 2 arkadaş araçlarına alıp bir süre gezdikten sonra bağ evine götürdükleri 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu etkisi olan ilaç içirip cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.T. (19) ve M.U.(19) adlı 2 arkadaş otomobille geçerlerken araçlarına 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu alarak bir süre gezdikten sonra onlarla bir bağ evine gitti. Burada kız çocukları ile birlikte alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içen gençler geceyi de kızlarla birlikte geçirdi. E.T. ve M.U. kızlara cinsel istismar suçundan şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. ve M.U., kızlar ile otomobil ile gezdikten sonra gittikleri evde alkol ve uyuşturucu özelliği bulunan ilaç içtiklerini, kızlardan birinin kusarak rahatsızlık geçirdiğini, geceyi onlarla geçirdiklerini itiraf etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.T. ve M.U., "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Ayşe öğretmen beraat ettiAyşe öğretmen beraat etti
Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vurulduSilahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.