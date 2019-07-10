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14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammed Emin Ağca (14) boğuldu.

14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu

Hakan AKGÜN/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammed Emin Ağca (14) boğuldu.
Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Ağca, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çığlıklarını duyarak suya girenler tarafından denizden çıkarılan Muhammed Emin Ağca, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu

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