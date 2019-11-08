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14 yaşındaki notaların prensesi yine birinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26.

14 yaşındaki notaların prensesi yine birinci

Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD)-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasında çocuk ve gençler için yazdığı ’Umuda Haykırış’ bestesiyle birinci oldu. 26 yıldır düzenlenen yarışmada hem finale kalan hem de derece alan en genç besteci unvanını elde eden 14 yaşındaki Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Öğrencisi Nehir, "Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum" dedi.
Müziğe 4,5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 7 yıldır Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinde aralıksız sürdürdüğü eğitimle, 6 uluslararası piyano yarışmasında dereceler elde ederek ülkesine büyük gurur yaşattı. Son dönemlerde beste çalışmalarına da başlayarak çeşitli eserler üretmeye başladığını anlatan genç yetenek, 26. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasında ’Umuda Haykırış’ ismini verdiği bestesi ile birincilik ve ’Altın Nota’ ödüllerini kazandı.
Müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada büyük başarı elde eden genç yetenek ödülünü, TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasının Kurucusu Emrah Halıcı’nın elinden aldı. Besteci Garo Mafyan ve Müzik Yapımcısı İzzet Öz gibi ünlü isimlerden oluşan jüri tarafından ödüle layık görülen Nehir, "2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. ’Umuda Haykırış’ ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi oldum istedim. Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum. Umarım bu başarı ve müziğin iyileştirici gücü biraz olsun tüm çocuklara ve gençlere umut olur" dedi.

Her yıla bir ödül sığdırdı
Bu yıl, İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde 1’inci gelen Nehir, 2018 yılında da yine İtalya’da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışmasında 1’inci olmuştu. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışmasında 2’incilik ve 3’üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışmasında 2’incilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışmasında 2’incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.

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