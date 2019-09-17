14 yaşındaki Özgür'ün ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de pazar yerinde çıkan kavga sırasında ateşlediği av tüfeğiyle Özgür Kaya'yı (14) vurarak ölümüne neden olan tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür (53), mahkemede son savunmasını yaparken ifadesini değiştirdi. Tür, eşinin suçunu üstendiğini belirterek, "Çocuğun ölümünden dolayı vicdan azabı çekiyorum. Silahı ateşleyen eşimdir. Onu çok sevdiğim için suçu ben üstlendim" dedi. Mahkeme heyeti ise eş Nebahat Tür’ün dinlenmesi talebini kabul etmeyerek, Hüseyin Murat Tür’ü 'olası kasıtla kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Uluönder Mahallesi’nde Hüseyin Murat Tür, geçen yıl Aralık ayında kanatlı hayvan pazarında husumetli olduğu kişiler ile çıkan kavga sırasında tüfekle ateş açtı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen Özgür Kaya başından vurarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Hüseyin Murat Tür hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür ve avukatlar katıldı. Tür, son savunmasında ifadesini değiştirerek eşinin suçunu üstlendiğini öne sürdü. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Tür, "Çocuğun ölümünden dolayı vicdan azabı çekiyorum. Silahı ateşleyen eşimdir. Onu çok sevdiğim için suçu ben üstlendim. Olaydan sonra boş bir araziye giderek ellerim barut koksun diye silahla bir el havaya ateş ettim. Daha sonra gelen polislere teslim oldum. Eşimi çok sevdiğim için gerçeği bugüne kadar avukatımdan bile gizledim. Bunu yaptığıma da pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının Nebahat Tür'ün dinlenmesi talebini kabul etmedi. Heyet, Hüseyin Murat Tür'e 'olası kasıtla kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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