14 yaşındaki Rabia ortadan kayboldu (2)

RABİA BULUNDU
Arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan 14 yaşındaki Rabia Kumaş bulundu. Evden çıkmadan önce bir arkadaşına 'Evden kaçıyorum' diye mesaj attığı öğrenilen Rabia Kumaş'ın teyzesine gittiği ortaya çıktı. Rabia'nın teyzesinin, ablası Gülşen Akay'ı telefonla arayarak "Rabia bizde, gelip al" dediği belirtildi. Anne Gülşen Akay, kızını alıp polise giderek kızının bulunduğunu bildirdi, sonra birlikte evine döndü.
Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)
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