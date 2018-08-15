14 yaşındaki Samed, motosiklet kazasında öldü

Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bu yıl liseye başlayacak Samed Balı (14) motosikletle bir araca çarparak yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Yenice ilçesi itfaiye kavşağında dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Samed Balı, kavşağa geldiğinde plakasız motosikletin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet, Gökhan Kollu (25) yönetimindeki 17 YG 305 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, Samed olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis tarafından yapılan incelemenin ardından Samed Balı'nın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsiden sonra Yenice ilçesine getirilen Samed'in cenazesinin, bugün ikindi namazını takiben Seyvan Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Gökhan Kollu ifade için emniyete götürüldü.
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