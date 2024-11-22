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  4. 14 yaşındaki Selim Attal'ın ölüm nedeni ortaya çıktı! Alacak verecek kavgasının sebebi 500 TL'lik elektronik sigaraymış... Önce sosyal medyadan tartışıp sonra kavga için randevulaşmışlar

14 yaşındaki Selim Attal'ın ölüm nedeni ortaya çıktı! Alacak verecek kavgasının sebebi 500 TL'lik elektronik sigaraymış... Önce sosyal medyadan tartışıp sonra kavga için randevulaşmışlar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 12:56
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14 yaşındaki Suriye uyruklu Selim Attal, yanına aldığı abisi ve arkadaşıyla alacaklısının karşısına çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Bıçak çekilip silahlar patlayınca Salim Attal hayatını kaybetmiş, Samet ayağından vurulmuştu. Kavganın sebebi ortaya çıktı. Elektronik sigara alışverişinden doğan 500 liralık alacak verecek meselesi ölüme neden oldu. Gençlerin önce sosyal medya üzerinden tartıştıkları ardından kavga için randevulaştıkları belirlendi.

14 yaşındaki Selim Attal'ın ölüm nedeni ortaya çıktı! Alacak verecek kavgasının sebebi 500 TL'lik elektronik sigaraymış... Önce sosyal medyadan tartışıp sonra kavga için randevulaşmışlar

Küçükçekmece'de 18 Kasım Pazartesi günü meydana gelen kan donduran olayda iki grup arasında kavga çıkmış, bir kişinin rastgele ateş etmesi sonucu 14 yaşındaki Salim Attal vurularak hayatını kaybetmişti. Olayda bir kişi yaralanırken, polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına almıştı.

500 LİRA İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi. Soruşturmanın detayında ise olayın elektronik sigara alışverişi nedeniyle verilen 500 lira para için meydana geldiği belirlendi.

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ELEKTRONİK SİGARA İÇİN VERİLEN PARAYI KIZ ARKADAŞLARIYLA HARCADI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre şüpheli G.Y. arkadaşı Salim Attal'a elektronik sigara alması için 500 lira verdi. Ancak Salim Attal'ın parayı kız arkadaşlarıyla bir kafeteryada harcadığının ortaya çıkması üzerine iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Sosyal medya üzerinden başlayan tartışmada iki gruba ayrılan gençler kavga etmek için birbirlerine randevu verdiler.

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BİR ANDA SİLAHINI ÇEKİP ATEŞ ETMEYE BAŞLAMIŞ

Buluştuklarında kavga etmeye başlayan gençlerden G.Y. bir anda silahını çekerek rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada Salim Attal'ın vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma sonucu adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Y. ve Ö.A. tutuklanırken, M.G. (14), N.T. (14), U.D. (15) adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

500 TL canını aldı! 500 TL canını aldı!
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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kavga silah elektronik sigara
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