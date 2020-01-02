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  4. 14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede

14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki 3 zanlı, çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.

14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtı 3 şüpheli adliyede

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde arazide cesedi bulunan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aynı yaştaki 3 zanlı, çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Şüphelilerden C.K. ve Taşdeniz’in kavga ettikleri, İ.T.’nin Taşdeniz’i tuttuğu, C.K.’nin de bıçakladığı ortaya çıktı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide önceki gün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı. Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ancak burada yapılan otopside, Taşdeniz'in cinayete kurban gittiği ve boğazının bıçakla kesildiği saptandı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, aynı mahallede oturan, Serkan Taşdeniz ile yaşıt olan C.K., İ.T. ve H.İ.G.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, ayrı ayrı yapılan çapraz sorguda suçlarını itiraf etti.
Sorguda, şüphelilerden C.K.'nin evinin önünde saman boşaltırken, daha önce kavga ettiği Serkan Taşdeniz'in yanına gelip sopayla vurduğu, ardından grup olarak olay yerine gittikleri ortaya çıktı. Burada Serkan Taşdeniz ve C.K.'nin kavga ettiği, İ.T.'nin Taşdeniz'i tuttuğu, C.K.'nin de bıçakladıktan sonra 3 şüphelinin kaçarak, evlerine gittikleri saptandı.
Cumhuriyet Savcısı ile şüpheli avukatları huzurunda yer gösterme işleminin yapıldığı belirtilirken, suç aleti bıçağın da arazide bulunduğu ifade edildi.
Serkan Taşdeniz'in cenazesi, dün akşam saatlerinde güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Sorguları tamamlanan C.K., İ.T. ve H.İ.G. ise adliyeye sevk edildi.

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