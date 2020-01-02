HABER
  4. 14 yaşındaki Serkan’ın mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

14 yaşındaki Serkan’ın mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde evden çıktıktan sonra boğazı kesilmiş halde bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin, aynı yaş grubunda bulunan mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Alınan bilgilere göre, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serkan T.

Van’ın Erciş ilçesinde evden çıktıktan sonra boğazı kesilmiş halde bulunan 14 yaşındaki Serkan T.’nin, aynı yaş grubunda bulunan mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre, evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Serkan T. için ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Kocapınar Mahallesi’ne 3 kilometre uzaktaki Akarsu mevkisinde gece saatlerinde bir çocuk cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Serkan T.’ye ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günün aydınlanmasıyla yapılan araştırmalarda, olay mahalline yaklaşık 65 metre uzaklıkta ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak bulundu.

Çapraz mülakatta itiraf ettiler
Şüphelilerin aynı mahalleden ve maktulle aynı yaş grubundan olabileceğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırma sonucu C.K. (15), İ.T. (14) ve H.İ.G. (14) gözaltına alındı. Çapraz mülakatta olayı itiraf edip olay anını anlatan çocuklar, maktul Serkan T. ile şüpheli C.K.’nın daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğunu ve Serkan T.’nin C.K.’ya bu nedenle fiziki şiddet uyguladığını beyan etti. Bu olayın yaklaşık 2-3 aydır devam ettiğini dile getiren çocuklar, 31 Aralık 2019 günü C.K., İ.T., H.İ.G. ve Serkan T.’nin, C.K.’nın evlerinin önünde saman boşaltma işiyle uğraştıkları esnada Serkan T.’nin C.K.’ya sopayla vurduğunu, sonrasında köyden olay mahalline hep birlikte gittiklerini, Serkan ve C.K.’nın olay mahallinde kavga ettikleri ve İ.T.’nin Serkan T.’yi tuttuğu esnada C.K.’nın da yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığını ve sonrasında olay yerinden kaçarak evlerine gittiklerini söyledi.
Yapılan aramada arazide suç aleti bıçak, şüpheli C.K.’nın ev müştemilatı olan samanlıkta kanlı mont, İ.T.’nin evinde 1 pantolon ve 1 mont, şüpheli H.İ.G.’nin evinde de 1 mont ve 1 pantolon bulundu. 3 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bugün mahkemeye sevk edildi.
Serkan T.’nin cesedi ise otopsinin ardından ailesine teslim edilerek Kocapınar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları arasında toprağa verildi

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sunduKanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Erdoğan'a güven mektubu sundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Dolandırıcılar bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandı

Bu kez de Cumhurbaşkanlığı logosunu kullandılar!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

Kendini müdür olarak atamıştı... O belediye başkanı şimdi de mezarlık üstüne kafeterya yapıyor

Kendini müdür olarak atayan belediye başkanı şimdi de...

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

Çırağı tavana asıp, pantolonunu indirerek işkence yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.