14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz sürücü Oktay K. (14) ile dedesi Mustafa K. (77) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Pabuçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Pabuçlu Mahallesi'nden Kula ilçe merkezine giden ehliyetsiz Oktay K. yönetimindeki 45 K 5897 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, sürücü Oktay K. ile traktördeki dedesi Mustafa K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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