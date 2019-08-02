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14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün meydana gelen ve 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı.

14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde dün meydana gelen ve 14 yaşındaki Vedat Ekinci'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ülke sınırlarına kaçak yollarla girmeye çalışanlara, sınır birlikleri tarafından 'Dur' ihtarında bulunulduğu, ilerlemeye devam eden şüphelilere angajman kuralları gereği uyarı ateşi açıldığı, seken kurşun nedeniyle Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Çemekurk köyü yakınlarında dün meydana geldi. Açılan ateşte ağır yaralanan, Hudut Birlikleri tarafından bölgeden alınarak Derecik ilçesindeki Sahra Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Edinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün meydana gelen bu olayla ilgili Hakkâri Valiliği bugün açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklama şöyle:
"01.08.2019 günü Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında, ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından 'Dur' ihtarında bulunulmuştur. Ancak 'Dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir."

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14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama

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