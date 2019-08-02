HABER

14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 19:03 | Son Güncelleme

VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, dün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)

VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, dün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Vedat Ekinci'nin taziyesine katıldı. Üzüntüsünü dile getirip, baba İslam Ekinci'ye başsağlığı dileklerini ileten Akbıyık, "Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabi biraz da coğrafi kader. Tabi bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor. Derecik'te Gerdi aşireti mensupları, en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarsınız. Derecik ilçemizin, valiliğimiz ve devletimizin tüm kamu kurum, kuruluşları nezdinde özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra bu tür üzücü olaylar olmaz. Sınır kapısının açılması için özel bir çabamız var. Sayın İçişleri Bakanı'mızın da sizlere başsağlığı dilekleri var. Sizler bu bölgede en çok askerimize, jandarmamıza yardımcı olan insanlarsınız. İnşallah hep beraber buradaki birtakım olumsuzlukların üzerine geleceğiz" dedi.
Taziyeye katılanlar ise bu tür üzücü olayların yaşanmaması için sınır kapısının bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)

FOTOĞRAFLI

14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz (2)Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Yapılaşmaya izin vermeyeceğiz (2)
Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturduBal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

İSKİ'deki istifalarla ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

Yeni dönem başladı! Para, altın, döviz...

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

İhanetin ardından! 'Yak bütün fotoğrafları'

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Şiddetli rüzgar, diyaliz hastalarının minibüsünü devirdi: 6 yaralı

Şiddetli rüzgar devirdi: Yaralılar var

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.