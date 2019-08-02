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14 yaşındaki Vedat'ın ölümüyle ilgili Hakkari Valiliği'nden açıklama (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, dün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

VALİ AKBIYIK'TAN TAZİYE ZİYARETİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, dün yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken, güvenlik güçlerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, açılan uyarı ateşi sonucu seken kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin (14) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Vedat Ekinci'nin taziyesine katıldı. Üzüntüsünü dile getirip, baba İslam Ekinci'ye başsağlığı dileklerini ileten Akbıyık, "Acınızı paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Tabi biraz da coğrafi kader. Tabi bu coğrafyada maalesef bu tür üzücü olaylar da yaşanıyor. Derecik'te Gerdi aşireti mensupları, en çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz insanlarsınız. Derecik ilçemizin, valiliğimiz ve devletimizin tüm kamu kurum, kuruluşları nezdinde özel bir yeri var. Bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. İnşallah bundan sonra bu tür üzücü olaylar olmaz. Sınır kapısının açılması için özel bir çabamız var. Sayın İçişleri Bakanı'mızın da sizlere başsağlığı dilekleri var. Sizler bu bölgede en çok askerimize, jandarmamıza yardımcı olan insanlarsınız. İnşallah hep beraber buradaki birtakım olumsuzlukların üzerine geleceğiz" dedi.

Taziyeye katılanlar ise bu tür üzücü olayların yaşanmaması için sınır kapısının bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

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