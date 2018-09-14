14 yaşındaki zihinsel engelli kız hamile çıktı; 3 kişi istismardan tutuklandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, zihinsel engelli C.Y.'ye (14) cinsel istismarda bulunup hamile bıraktıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde oturan Anne D.G., 3 Eylül günü zihinsel engelli kızının hareketlerinden şüphelenerek C.Y.'ye hamilelik testi uyguladı. Testin pozitif çıkması sonrası anne polise başvurdu. C.Y. poliste verdiği ifade de kendisine farklı zamanlarda, farklı yerlerde pazarcı A.B.(53), hurdacı M.Ç., (47) ve S.G.'nin (17) cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme kararıyla hastanede yapılan muayenesinde C.Y.’nin 7 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla M.Ç. ve S.G. polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından 6 Eylül günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Zanlılardan A.B.'nin ise pazarcılık yaptığı kamyonetle kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri zanlıya ait kamyoneti Koçak köyü yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Zanlı 12 Eylül günü yapılan operasyonla yakalandı. A.B. dün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.
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