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14 yaşındaki zihinsel engelli kıza 'cinsel istismar'dan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde S.K.

14 yaşındaki zihinsel engelli kıza 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde S.K. (14) adlı zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Kıyak (41), tutuklandı.
Keşan'da oturan zihinsel engelli S.K., iddiaya göre tanıdıkları olan Serkan Kıyak'ın birçok kez tehdit ve zorlama ile cinsel istismarına uğradı. Olayı fark eden kız çocuğunun ablası, durumu babasına anlattı. Babanın da polise şikayeti üzerine Kıyak, İpsala ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Kıyak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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