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14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14.

14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

Çağatay KENARLI - Ozan URAL - ERTAN KILIÇ - Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11’nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı14. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

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