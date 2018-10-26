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14 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KADIN PAZARDA YAKALANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

İZMİT'te semt pazarında uygulamada bulunan polis, hırsızlık gibi 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A.

İZMİT'te semt pazarında uygulamada bulunan polis, hırsızlık gibi 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A. isimli kadını yakaladı.Dün kurulan Perşembe Pazarında şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Yunus Timleri, bir kadının kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik sorgusunda Ç.A.'nın 2011 yılından bu yana hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan arandığı, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ç.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Zanlının asayişten çıkışı -Detay (Haber-Kamera Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli),(DHA)

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