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14 yıl önce düşen uzay mekiği bulundu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

NASA'nın ilk gezegen keşif misyonu olan Kepler'in enkazının fotoğrafı paylaşıldı. İşte detaylar!

14 yıl önce düşen uzay mekiği bulundu!

ABD Uzay Ajansı NASA 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında UFO söylentilerine neden olan Genesis adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.

NASA’nın internet sitesinde fotoğraf, “Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil” notuyla paylaşıldı.

NASA açıklamasında, Genesis’in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot uzay mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan, güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları belirtildi.

Genesis sayesinde güneşin yapısı ve güneş sisteminin farklı bölgelerindeki element dağılımı ve milyarlarca yıl önce güneş ve gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında bilgiler elde edildiği duyuruldu.

14 yıl önce düşen uzay mekiği bulundu!

uzay-mekigi

Buna ek geçtiğimiz günler NASA, Kepler Uzay Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrıldığını açıkladı. NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, yakıtı biten Kepler teleskobunun bilim operasyonlarının sonuna geldiğini duyurdu.

NASA'nın ilk gezegen keşif misyonu olan Kepler'in tüm beklentilerin ötesine geçerek insanlığın Güneş Sistemi ve ötesindeki yaşam arayışına yeni bir soluk getirdiği gerçeği var. Kepler 9 yıllık misyonu boyunca Güneş Sistemi dışında 2 bin 600 gezegen keşfetti.

Bu keşifler sayesinde o zamana dek yıldızlar ve yıldız kümelerinin odaklanan gökbilimde ötegezegenler başlı başına bir araştırma konusu haline geldi.

Kepler'in keşifleri sayesinde gökyüzündeki yıldızların yüzde 20'si ila yüzde 50'sinin yörüngesinde yaşama elverişli Dünya'ya benzer boyutta kayalık gezegenler barındırdığı anlaşıldı.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Uzay Mekiği NASA

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