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  4. 14 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katili en yakınları çıktı

14 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katili en yakınları çıktı

27.12.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 14 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı, eşi ve kızı çıktı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan anne ve kızı "kasten öldürme" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayetle ilgili gözaltına alınan 12 kişi ise serbest bırakıldı.

14 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katili en yakınları çıktı

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dolaylı köyünde 14 yıl önce ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Şahmettin Baykız'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi evinin bahçesinde bulunan Baykız'ın öldürülmesiyle ilgili eşi ve kızı tutuklandı.

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2008 YILINDA KAYBOLMUŞTU

Digor ilçesine bağlı Dolaylı köyünde yaşayan Şahmettin Baykız, 14 yıl önce ortadan kayboldu. 2008 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Baykız, aramalara rağmen bulunamadı. Yaklaşık 14 yıl sonra Baykız’ın evinin bahçesinde insan kemikleri bulundu. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Şahmettin Baykız'a ait olduğu ve cinayete kurban gittiği belirlendi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturmada Baykız'ın eşi İ. Baykız (71) ile kızı E. Baykız'ın (36) da aralarında bulunduğu 14 şüpheli Kars, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Kars'ın Digor ilçesine getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 12'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ. Baykız ve E. Baykız tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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cinayet Kars

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