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  4. 14 yıl önce kazada engelli kaldı, engelli bisikletiyle şarampole yuvarlandı

14 yıl önce kazada engelli kaldı, engelli bisikletiyle şarampole yuvarlandı

05.02.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Ömer Avşar isimli engelli vatandaş 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle 2 metreden şarampole yuvarlandı.

Antalya’da Ömer Avşar isimli engelli vatandaş 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle 2 metreden şarampole yuvarlandı. Yaralanan Ömer Avşar’ın 14 yıl önce Oymapınar yolunda geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığı ve o tarihten bu yana yürüyemediği bildirildi.
Yağmur suyu birikintisinin olduğu tarlaya yuvarlanan Ömer Avşar’ın yardımına yoldan geçmekte olan 2 kız koşarken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza Şelale Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salkımevler istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Ömer Avşar isimli vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak 2 metreden şarampole yuvarlandı. Ömer Avşar’ın yardımına kaza anında yoldan geçmekte olan 2 kız koşarken, çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü su birikintisinden çıkarıldı. Avşar, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Avşar’ın 14 yıl önce Oymapınar yolunda geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığı ve o tarihten bu yana yürüyemediği, engelli olarak hayatına devam ettiği öğrenildi.

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