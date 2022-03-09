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14 yıl sonra bir ilk! Herzog Türkiye'ye ayak bastı

09.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye ayak bastı. Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Herzog'un ziyareti, Türkiye'ye İsrail'den 14 yıldır gelen ilk lider olması açısından da ayrı bir önem taşıyor. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği haberi geldi.

14 yıl sonra bir ilk! Herzog Türkiye'ye ayak bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Isaac Herzog arasında gelişen diyalog kapsamında Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Türkiye'ye davet ettiğini duyurmuştu. Herzog'un 2 günlük Türkiye ziyareti bugün başladı.

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Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

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Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

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İsrail tarafının yaptığı açıklamada da görüşmelerde, ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyelinin ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Herzog, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul’da Yahudi cemaatinin üyeleriyle yarın bir araya gelecek.

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İSRAİL'DEKİ HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ

İki ülke arasında ilişkiler, İsrail'de Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun başbakan olduğu dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması üzerine yaşanan gelişmelerle zarar görmüştü.

Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018'de resmen Kudüs'e taşınması kararını vermesinin ardından düzenlenen protestolara müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazlası yaralanmıştı.

Netanyahu yönetimi, sertlik yanlısı politikalarında ısrar etmişti.

Ankara, Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'i istişareler için Ankara'ya çağırmış, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'in da bir süre ülkesine dönmesini istemişti. Kısa süre sonra tarafların talebi üzerine, Türkiye Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nu, İsrail de İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi geri çekmişti. Böylece iki ülke arasındaki diplomatik temsil maslahatgüzar seviyesine düşürülmüştü.

İsrail'de 23 Mart 2021'de yapılan erken seçim sonrası koalisyon görüşmeleri uzun süre devam etmişti.

Naftali Bennett liderliğindeki koalisyon hükümeti, 13 Haziran 2021'de güvenoyu aldı.

Netanyahu, 12 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini 14 Haziran'da halefi Bennett'e devretti.

İSRAİL İLE TÜRKİYE ARASINDA NORMALLEŞME SÜRECİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 Temmuz 2021'de göreve gelen yeni İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında gelişen diyalog, Türkiye ve İsrail arasında yeniden normalleşme adımlarının atılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz 2021'de mevkidaşı Herzog ile telefon görüşmesi yaparak, göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik etti.

Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak. (AA)

ALMANYA'DAN DA KRİTİK ZİYARET

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

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