14 yılda 7 milyon ton ambalaj atığı dönüştürüldü

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, 2005'ten bu güne Vakfın desteğiyle geri dönüşümü sağlanmış ambalaj atığının 7 milyon tona yaklaştığını söyledi.

İmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991'de kurulan Vakfın, öncüsü olduğu sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Piyasaya ambalajlı ürün süren ve geri dönüşüm yükümlülüğünü 2005'ten beri ÇEVKO ile yerine getiren ekonomik işletme sayısının 5 bine yaklaştığını kaydeden İmer, 30 ilde, 148 belediye ve 65 lisanslı toplama-ayırma firması ile çalıştıklarını dile getirdi.

Kapı kapı bilgilendirme, okul eğitimleri, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye seslendiklerini vurgulayan İmer, "Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması, geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı biriktirme ve toplama alışkanlığının yerleşmesi için kamu ve özel sektör iş birliğiyle farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ambalaj atıklarının geri kazanılması konusunda Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edildiğimiz 2005 yılından bu yana Vakfımızın desteğiyle geri dönüşümü sağlanmış ambalaj atığı 7 milyon tona yaklaşmış durumda. Bu çalışmaların Türk ekonomisine katkısı ise yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde." diye konuştu.