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14 yılda 7 milyon ton ambalaj atığı dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer: - "Ambalaj atıklarının geri kazanılması konusunda Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edildiğimiz 2005'ten bu yana Vakfımızın desteğiyle geri dönüşümü sağlanmış ambalaj atığı 7 milyon tona yaklaştı" - "Bu çalışmaların Türk ekonomisine katkısı ise yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer, 2005'ten bu güne Vakfın desteğiyle geri dönüşümü sağlanmış ambalaj atığının 7 milyon tona yaklaştığını söyledi.

İmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991'de kurulan Vakfın, öncüsü olduğu sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Piyasaya ambalajlı ürün süren ve geri dönüşüm yükümlülüğünü 2005'ten beri ÇEVKO ile yerine getiren ekonomik işletme sayısının 5 bine yaklaştığını kaydeden İmer, 30 ilde, 148 belediye ve 65 lisanslı toplama-ayırma firması ile çalıştıklarını dile getirdi.

Kapı kapı bilgilendirme, okul eğitimleri, kamu spotları, reklam ve haber çalışmalarıyla milyonlarca kişiye seslendiklerini vurgulayan İmer, "Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması, geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrı biriktirme ve toplama alışkanlığının yerleşmesi için kamu ve özel sektör iş birliğiyle farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ambalaj atıklarının geri kazanılması konusunda Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edildiğimiz 2005 yılından bu yana Vakfımızın desteğiyle geri dönüşümü sağlanmış ambalaj atığı 7 milyon tona yaklaşmış durumda. Bu çalışmaların Türk ekonomisine katkısı ise yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde." diye konuştu.

- "Eğitim çalışmaları ve tiyatrolar düzenliyoruz"

İmer, Türkiye'de geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi amacıyla, geri kazanımın başlangıç noktası olarak gördükleri bireylere ve hane halklarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Tüketicilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan İmer, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin ambalaj atığını bir çöp olarak değil sürdürülebilir çevreye katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamayı, bu farkındalığı geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kamu, yerel yönetim, toplum ve sanayi iş birliğiyle farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlköğretim öğretmenlerine yönelik eğitim çalışmaları ve çocuklara yönelik tiyatrolar düzenliyoruz. Yeşil Nokta Basın Ödüllerimizle, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarını teşvik ediyoruz."

İmer, 2019'da Türkiye'de büyük kitlelerin yer aldığı etkinliklere katıldıklarını, bu etkinliklerde çıkan ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi, toplanması ve geri dönüştürülmesini sağladıklarını dile getirdi.

Çevreyi koruma konusunda yaygın bir gönüllü ağı oluşturma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden İmer, Vakfın çevre ve ekonomi alanında değer üretmeye devam edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ambalaj ÇEVKO çevre Mete İmer

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