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14 yıldır aranan firari hükümlü kimlik kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

14 yıldır aranan firari hükümlü kimlik kontrolünde yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik şehir merkezinde uygulama yaptı.

Kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Gazhane Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, 2005 yılında cezaevinden çıktıktan sonra eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında açılan davada 30 yıl hapis cezasına mahkum edilen firari Savaş Yağar (44) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağar, cezaevine gönderildi.

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