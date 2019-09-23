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14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde, 14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile parasızlık nedeniyle 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi.

Mersin’in Silifke ilçesinde, 14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile parasızlık nedeniyle 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Elektrik ve suyu olmayan çadırda yaşam mücadelesi veren Karaca ailesi, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor
Silifke’nin değişik yerlerinde naylondan yapılmış bir odalı çadırda kalarak yaşam mücadelesi veren Zeynel Karaca (58) ve Fatma Karaca (39) çifti en büyüğü 14, en küçüğü 4 yaşında 5 çocuğuna bakamadıkları için çocukları yaklaşık 6 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi.
Zeynel Karaca kalp ameliyatı olduğu günden itibaren çalışamazken, eşi Fatma Karaca iş olduğu zaman gündelik tarım işlerine gidiyor. Elektrik ve suyu olmayan naylon çadırda yaşam mücadelesi veren Karaca ailesi kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.
Fatma Karaca hijyen olmayan ortamda çamaşır ve bulaşık yıkarken yemek işlerini çevreden topladığı tahta parçaları ile ilkel şartlarda kurdukları ocakta pişiriyor.
Şu an kaldıkları naylon çadırın bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen belediye yetkililerinden kendilerine gösterecek bir yer isteyen Zeynel Karaca, “Kalp rahatsızlığım nedeniyle hiçbir işte çalışamıyorum. Durumumuz kötü. Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Tozun toprağın içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Devletimizden destek istiyoruz. Bize yardım etsinler” dedi.
14 yıldır evlilik hayatında hep çadırda ve araba kasalarında yaşadığını belirten Fatma Karaca, “5 çocuğum vardı, bakamadığım için Çocuk Esirgeme Kurumuna verdim. Elektrik yok, su yok. Eşim kalp hastası çalışamıyor. Arada tarla işlerine gidip geçimimizi sağlamaya çalışıyorum. Çamaşırımı, bulaşığımı elimde yıkıyorum. Yazın tozun içinde kışın da çamur içinde yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz” diye konuştu.

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi

14 yıldır naylon çadırda yaşayan aile 5 çocuğunu Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi
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