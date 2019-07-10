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14 yıllık bebek hasreti rahim yıkama ve yumurta gençleştirme tedavisiyle son buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 14 yıllık evli olan 38 yaşındaki Hamdiye ve Felemez İnci çifti, birçok hastanede 8 defa tüp bebek denemesi oldu.

14 yıllık bebek hasreti rahim yıkama ve yumurta gençleştirme tedavisiyle son buldu

Diyarbakır’da 14 yıllık evli olan 38 yaşındaki Hamdiye ve Felemez İnci çifti, birçok hastanede 8 defa tüp bebek denemesi oldu. 14 yıldır çocuk hasreti çeken çift, yumurta gençleştirme ve rahim yıkama tedavisi ile gebelik müjdesi aldı.
Diyarbakır’da 14 yıldır bebek hasretiyle çalmadıkları kapı bırakmayan Hamdiye ve Felemez İnci çifti, arkadaş tavsiyesiyle sonunda hayallerine kavuştu. 8 defa başarısız tüp bebek denemesi olan İnci çifti, yumurta gençleştirme ve rahim yıkama tedavisiyle 14 yıllık hasreti müjde ile sonuçlandı. İnci çifti şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken, çocuk hasreti çeken başka ailelere ulaşarak onlara da tavsiye veriyor.

Yumurta gençleştirme operasyonu ile gelen başarı
İnci çiftini, klinikte değerlendirdiklerinde hormonlarının yüksek olduğunu ve yumurta rezervinin az olduğunu tespit ettiklerini belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, yumurta gençleştirme ve rahim yıkama tedavileriyle başarıyı yakaladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “8 defa başka tüp bebek merkezlerinde başarısız denemeleri yapılmış. Hasta bize geldiğinde biz baktığımız anda over rezervinin çok düşük olduğunu, hormon düzeylerinin de yüksek olduğunu gördük. Biz ilk önce hastaya yumurta gençleştirme ve rahim gençleştirme tedavisi yaptık, ondan sonra tüp bebek tedavisi uyguladık. Hastamıza yaklaşık 3 aylık bir yumurta gençleştirme tedavisiyle hormonların düştüğünü ve yumurta rezervinin artığını gördük, ondan sonra tüp bebek uygulamasına geçtik. Hasta ilk geldiğinde yumurta hiç yoktu, hormonlar yüksekti tüp bebek yapılması imkanı olan hastalardan değildi. Yumurta gençleştirme tedavisine geçtik, hastada 2 tane yumurta elde ettik. Bu iki yumurtanın döllenme işleminden geçirdik, ondan sonrada rahim gençleştirme tedavisi yaptık. Buna bağlı olarak gebelik elde ettik. 8 defa başarısız tüp bebek denemesinden sonra 9’uncuda yumurta gençleştirme tedavisiyle başarı elde etti. Buda bizim için müthiş bir gurur kaynağı hastamız çok mutlu keyfine diyecek bir şey yok. Gebelik kesesini gördük, eşiyle mutlu bir keyif anını gördük. Allah çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmasını nasip etsin” dedi.

“Güvenim kalmamıştı, korkuyordum”
14 yıllık çocuk hasreti çeken 38 yaşındaki Hamdiye İnci ise birçok hastanede 8 defa başarısız denemeleri olduğunu dile getirerek doktorlara güvenmediğini ve korktuğunu söyledi. İnci, “O kadar tüp bebek denemesi yaptım ki artık güvenmiyordum doktorlara, korkuyordum arkadaşımda sen oraya git dedi ben inanıyorum deyince bizde geldik. Tedavi olduk, sonuç pozitif çıktı, önce inanmadım psikolojim bozuluyordu, hep ağlıyordum, şimdi ise sevinçten ağlıyorum. Gelebilme çareleri olanlar buraya gelsin çok başarılı bir doktor. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

14 yıllık bebek hasreti rahim yıkama ve yumurta gençleştirme tedavisiyle son buldu

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