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14 yıllık eşini boğarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 14 yıllık karısını boğarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Hisarcıklıoğlu Mahallesi Karaboğa Sokak’taki evde meydana geldi.

Gaziantep’te psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 14 yıllık karısını boğarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Hisarcıklıoğlu Mahallesi Karaboğa Sokak’taki evde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki Ahmet K., 1 çocuk annesi eşi Saadet K. (41) ile tartıştı. Yeni aldıkları ev sebebiyle tartıştıkları iddia edilen çift, 17 yaşındaki engelli çocuklarının önünde kavga etmeye başladı. Ahmet K. bir süre sonra karısını boğdu.

“Saadet yerden kalkmıyor”
Paniğe kapılarak ağabeyini arayan Ahmet K., "Abi Saadet yerden kalkmıyor" dedi. Olay yerine gelen ağabey, yengesi Saadet K.’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Teslim oldu
Eşini öldüren Ahmet K. polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Talihsiz kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilirken, Ahmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşındaki engelli çocuk ise devlet korumasına alındı.

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