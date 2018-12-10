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14 yıllık eşini öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Yolcu'yu (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ferhat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, birlikte mobilya atölyesi işlettiği 14 yıllık eşi Hatice Yolcu'yu (37), aralarında para yüzünden çıkan tartışmanın sonunda, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ferhat Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu açıklarken, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.
Olay, geçen 23 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'de bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Eşi Hatice ile birlikte işlettiği mobilya atölyesine gelen Ferhat Yolcu, hesapları inceledi. İncelemenin ardından Ferhat Yolcu, para konusunda anlaşmazlık yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, Ferhat Yolcu, 14 yıllık eşini, 4 çocuğundan S.Y.'nin (5) gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, kendisine müdahale etmek isteyen amcasının oğlu H.Y. (33) ve çalışanı E.S.'yi (29) de bıçaklayarak atölyeden kaçtı. Yanına aldığı bıçakla aracına binen Ferhat Yolcu bileklerini keserek intihar etmek isterken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son görülen duruşmasında, tutuklu sanık Ferhat Yolcu, öldürdüğü eşi Hatice Yolcu'nun şikayetçi anne ve babası ile avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan Ferhat Yolcu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için istenen raporun geldiğini belirtti. Raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiğini açıklayan mahkeme başkanı, raporun dava dosyasına konulduğunu belirtti.
Sanık avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini söyleyerek, yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu isteği reddetti. Duruşma savcısı, sanığın 'eşini kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyetine yazılı savunma veren tutuklu sanık Ferhat Yolcu'nun ise önceki duruşmada verdiği savunmalarında, "Ben uyuşturucu kullanıcısıyım. Olay günü tartışmanın ve olayın neden gerçekleştiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.
'OLAYDAN ÖNCE KAMERALARI SÖKTÜRDÜ' İDDİASI
Kavgaya müdahale etmek isterken Ferhat Yolcu tarafından yaralanan işçi E.S.'nin de önceki ifadelerinde, olaydan 1 hafta önce sanığın iş yerindeki güvenlik kamerasına ait kabloları söktürdüğünü, kameraların çalışmadığını iddia ettiği ortaya çıktı. Mağdur tarafın avukatı Ahmet Coşkun da duruşmada Ferhat Yolcu'nun olaydan önce güvenlik kameralarını söktürdüğünü belirterek, cinayeti tasarlayarak işlediğinden, kamu vicdanı ve bütün mağdur kadınlar adına üst sınırdan sanığın cezalandırılmasını, iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının savcılık mütalaasına karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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