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14 yıllık muhtarın "makam aracı" görenleri şaşırtıyor! Resmi dairelere, düğün ve taziyelere hep onunla gidiyor

11.09.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli scooter, Gaziantep'te 14 yıldır muhtarlık yapan 49 yaşındaki Ali Göğebakan'ın makam aracı oldu. Göğebakan, mahalle halkının ihtiyaçlarını ve sorunlarını artık elektrikli scooter ile dolaşıp soruyor. Tüm ulaşımını scooter ile gerçekleştiren muhtar, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere elektrikli scooter gidiyor. Vatandaşlar ise elektrikli scooter kullanan muhtarı gördüklerinde şaşırıyor. Göğebakan, scooter için ise "Adeta benim makam aracım" diyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, Aslanlı Mahallesi'inde 14 yıldır muhtarlık yapan Ali Göğebakan (49), 'makam aracım' dediği scooter ile kapı kapı dolaşarak mahalle haykının ihtiyaçlarını soruyor. Elektrikli scooter'lı muhtar Ali Göğebakan'ın hikayesi ise elektrikli scooter'ların yaygınlaşmasının ardından bir tane de kendine satın almasıyla başlıyor. Göğebakan, böylece daha önce yaya olarak gezdiği mahalleyi scooter'la dolaşmaya başlayarak dikkat çeken bir adım atmış.

SCOOTER'I İLE VATANDAŞLARIN AYAĞINA GİDİYOR

Son günlerde kapı kapı dolaşarak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen muhtar, 'makam aracım' diye tabir ettiği scooter'ı ile vatandaşların ayağına gidiyor. Ziyaretlerinin yanı sıra tüm ulaşımı scooter ile gerçekleştiren muhtar, kaymakamlıktan belediyeye, düğünlerden taziyeye kadar her yere bu araçla gidiyor.

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Vatandaşların gördüklerinde şaşırdıklarını belirten Muhtar Ali Göğebakan, özellikle çocukların ciddi sempati duyduğunu scooter'ın ise, kendi işini çok kolaylaştırdığını söyledi.

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"ADETA BENİM MAKAM ARACIM OLDU"

Göğebakan,"Mahallemize hizmet getirmek ve vatandaşlarımızın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözmek gerekiyor. Önceden yaya olarak dolaşırdım. Boş zamanlarımda mahalle sakinlerini ziyaret ediyorum.
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Scooter çıkınca ben de kendime aldım ve kullanmaya başladım. Resmi dairelere, düğün ve taziyelere bununla gidiyorum. Adeta benim makam aracım oldu. Elektrikli scooter bu anlamda işimi kolaylaştırıyor. Araçla girilmeyen sokaklara scooter ile daha pratik şekilde girebiliyorum'' diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhtar Gaziantep elektrikli scooter
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