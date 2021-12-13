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  4. 140'ıncı denemesi için Rize'yi seçti! İntihar bağımlısı yine çatıda

140'ıncı denemesi için Rize'yi seçti! İntihar bağımlısı yine çatıda

13.12.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çeşitli illerinde daha önce 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şahıs, bu kez Rize’nin Pazar ilçesinde 6 katlı binanın çatısına çıktı.

140'ıncı denemesi için Rize'yi seçti! İntihar bağımlısı yine çatıda

Alınan bilgiye göre, Pazar ilçesi Pazar Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Siirt nüfusuna kayıtlı Hasan İ. (29) intihara kalkıştı.

Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Pazar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine geldi. Binanın çatısına uzatılan vinçle Hasan İ. ikna edilmeye çalışıldı.

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2 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMASI SONRASI ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Şahıs polis ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi. Yaşananları adeta film gibi izleyen Pazarlılar ise, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNDE 139 KEZ ÇATIYA ÇIKMIŞ

Hasan İ.’nin daha önce ülkenin farklı bölgelerinde 139 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Hasan İ., 22. kez kalkıştığı intihar girişiminde ise Rize merkez Piriçelebi Mahallesi’nde bir iş hanının çatısına çıkmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Rize
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