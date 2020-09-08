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  4. 140 kiloluk şahsın cesedi evden vinçle çıkarıldı

140 kiloluk şahsın cesedi evden vinçle çıkarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölü bulunan şahsın cesedi evinden vinçle çıkarıldı. 55 yaşında hayatını kaybeden kişinin 140 kilo olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki A.A. (55) adlı şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, A.A.’ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.

Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan A.A.’ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

İHA

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