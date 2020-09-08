140 kiloluk şahsın cesedi evden vinçle çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Barıştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ve hurda toplayarak geçimini sağladığı belirtilen yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki A.A. (55) adlı şahsın evinden kötü kokular gelmesi üzerine yakınları ve komşuları durumu yetkililere bildirdi. Şahsın yaşadığı evin kapısını açarak içeri giren ekipler, A.A.’ın ilk bulgulara göre yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğunu saptadı.

Evinde ölü olarak bulunan ve fazla kiloları nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamayan A.A.’ın cesedi mahalleye çağrılan vinç yardımıyla evinden alındı.

Cenaze aracına konulan şahsın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

İHA

