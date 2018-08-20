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140 kiloluk teke, 3 bin liradan alıcı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:17 | Son Güncelleme

ADANA'da, kurban pazarında 'Honamlı' cinsi tekeler büyük ilgi gördü.

140 kiloluk teke, 3 bin liradan alıcı buldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kurban pazarında 'Honamlı' cinsi tekeler büyük ilgi gördü. 140 kiloluk 'Torosların Efesi' adlı teke, 3 bin liraya satıldı.
Merkez Sarıçam ilçesinde kurulan kurbanlık hayvan pazarında, küçükbaşlar ortalama 1200-1500, büyükbaşlar ise 10-12 bin liradan satılıyor. Pazarda, 130-140 kilogram arasında değişen ağırlıklarıyla dikkat çeken tekeler, uzun pazarlıklar sonucu ortalama 3 bin liradan alıcı buluyor.
'Toroslar'ın Efesi' adını verdiği tekesini kurbanlık pazarında satışa sunan Naim Özoğlu (42), 12 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Özoğlu, "Bu sene satışlarımız güzel gitti. Açıkçası umduğumuzu bulduk. Kurbanlıklarımızın yarıdan fazlası satıldı. Bu bayramın en gözdesi Toroslar'ın Efesi. 3 bin TL'ye sattık ve alıcısına 'Hayırlı olsun' dedik. Tam 140 kilo olan Efe, 90 gündür besideydi. Bu sene de kurbana sunduk" diye konuştu.

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140 kiloluk teke, 3 bin liradan alıcı buldu140 kiloluk teke, 3 bin liradan alıcı buldu

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