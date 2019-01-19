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140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı.

140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil önünde giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kaza sonrasında otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.
Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Orhangazi Bursa Karayolu'nun şehir çıkışında meydana geldi. Orhangazi yönünden Bursa yönüne giden Sertan Yavuz'un (23) kullandığı 16 AAL 284 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan akaryakıt istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun'un (26) kullandığı 33 CNZ 62 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otomobilde bulunan Aytekin Ballı’nın (27) ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Aytekin Ballı’nın cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü140 km hızla TIR'ın altına girdiler: 1 ölü

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