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"140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla huzur ve güvenliğini sağlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 4 gün önce başlatılan bu operasyon (Barış Pınarı Harekatı) bittiği zaman oluşacak güvenli bölge içerisinde, 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla, buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız"

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 4 gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman oluşacak güvenli bölge içerisinde, 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla, buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Temasları kapsamında Elazığ'da bulunan Kurum, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçen Kurum, Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve paydaş kurumların desteğiyle kentteki üreticiler tarafından Guinness Rekorlar Kitabı için hazırlanan 123 metre uzunluğundaki orciki (cevizli sucuk) inceledi.

- Harekat bölgeye huzur, barış ve istikrar getirecek

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, nihayetinde bölgeye huzur, barış ve istikrarı getireceğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Vatan toprakları dışında olan Suriyeli kardeşlerimizi geri götürebilmek için güvenli bir bölge, bir koridor oluşturmak amacıyla yapılan bir operasyondur. Bu operasyon neticesinde, inşallah Fırat Kalkanı, Afrin ve Pençe harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da, şanlı ordumuz daha önce olduğu gibi aynı zaferleri alacak ve teröristlerin inlerine girmek suretiyle o bebek katillerine gereken cevabı, sahada net bir şekilde verecek. İnşallah o güvenli koridor oluştuğu zaman, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 4 gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman oluşacak güvenli bölge içerisinde 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla, buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız."

Bakan Kurum, bir taraftan ülke güvenliği için operasyon yaparken diğer taraftan da vatandaşların ve şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, kentte yaptıkları çalışmaları aktardı.

Daha sonra Kurum, yapımı devam eden İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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