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  4. 140 milyon TL değerinde! Diyarbakır semaları dumana boğuldu: Hepsi yerinde imha edildi

140 milyon TL değerinde! Diyarbakır semaları dumana boğuldu: Hepsi yerinde imha edildi

21.09.2024 09:49
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Diyarbakır'da hava destekli şafak operasyonundan gelen görüntüler ilgi çekti. Ele geçirilen 140 milyon TL değerindeki Hint keneviri imha edilirken ortalık adeta duman altı oldu.

140 milyon TL değerinde! Diyarbakır semaları dumana boğuldu: Hepsi yerinde imha edildi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri’nde 22 farklı noktada 7 bin 25 kök Hint keneviri tespit edildi. Kenevirlerin toplamda 2 ton esrar üretimi sağlayabileceği hesaplandı. Kenevirler imha edilirken meydana çıkan manzara dikkat çekti.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Eylül’de düzenlenen şafak operasyonunda, Hevsel Bahçeleri ve çevresinde ekili halde 7 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır Özel Harekat ve Havacılık Şube Müdürlüklerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 22 farklı noktada tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

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ÇADIR KURMUŞLAR, SU MOTORLARIYLA SULAMIŞLAR

Uyuşturucu tacirlerinin, ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla bölgede yaşam alanları oluşturdukları, çadırlar kurdukları ve sulama işlemleri için Dicle Nehri’nden su motorları kullandıkları belirlendi.

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140 MİLYON TL DEĞERİNDE

Ele geçirilen 7 bin 25 kök Hint kenevirinin yaklaşık 2 ton esrar üretimine yol açabileceği hesaplanırken, piyasa değerinin yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Operasyonların süreceği vurgulandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
esrar Diyarbakır hint keneviri
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