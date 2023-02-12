HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 140 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 7 aylık Hamza bebek hayata tutundu

140 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 7 aylık Hamza bebek hayata tutundu

12.02.2023 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'dan ise 140'ıncı saatte sevindiren bir haber geldi. Antakya ilçesinde 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

140 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 7 aylık Hamza bebek hayata tutundu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Depremde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi! Depremde can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

325

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ölümü göze aldılar, bebekleri yalnız bırakmadılar Ölümü göze aldılar, bebekleri yalnız bırakmadılar

Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba-oğul enkaz altında kalmıştı: Risk nedeniyle çalışma yokBaba-oğul enkaz altında kalmıştı: Risk nedeniyle çalışma yok
Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındıSosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı
ABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyorABD'li uzman 'olağan dışı' diyerek açıkladı: Zemin hala tepki veriyor
Anahtar Kelimeler:
deprem bebek enkaz

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

133 saat sonra kurtarıldı! Bu sayede hayatta kaldı, enkazda kaldığı süre boyunca...

133 saat sonra kurtarıldı! Bu sayede hayatta kaldı, enkazda kaldığı süre boyunca...

Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi! Kedileri de birlikte gömüldü

Depremde hayatını kaybeden Coşkun ailesi toprağa verildi! Kedileri de birlikte gömüldü

Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.