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1402 Ankara Savaşı şehitleri Çubuk’ta anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 1402 Ankara Savaşı şehitleri, Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.Çubuk Düşünce Derneği ve Çubuk Doğa Sevenler Derneği tarafından Çubuk Şehir Müzesi’nde düzenlenen etkinlikle, 1402 Ankara Savaşı ve şehitleri anılırken, ziyaretçilere savaşın sebep ve sonuçları hakkında da bilgi verildi.

Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan 1402 Ankara Savaşı şehitleri, Çubuk ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.
Çubuk Düşünce Derneği ve Çubuk Doğa Sevenler Derneği tarafından Çubuk Şehir Müzesi’nde düzenlenen etkinlikle, 1402 Ankara Savaşı ve şehitleri anılırken, ziyaretçilere savaşın sebep ve sonuçları hakkında da bilgi verildi. Bu yıl ilk defa düzenlenen ve savaşın 617’inci yıl dönümüne denk gelen programda, Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt ve savaşta şehit düşen tüm askerler anıldı.
Çubuk Düşünce Derneği Başkanı Şuayip Yaman, sebep ve sonuçları bakımından Türk tarihi açısından çok önemli olan 1402 Ankara Savaşı’nın uluslararası programlarla anılması gerektiğini söyledi. İki kardeş ve o dönemde dünyanın iki süper gücü tarafından gerçekleştirilen ve bir gün süren meydan muharebesiyle sonuçlanan savaşta 60 binin üzerinde Türk’ün şehit olduğunu hatırlatan Yaman, yöneticilere çağrıda bulunarak şunları dile getirdi:
"Ankara’nın ve Osmanlı’nın en büyük savaşı olmasına rağmen ne yazık ki çeşitli etkinliklerle anılmıyor. Bu savaşta maalesef 60 bin Müslüman ve Türk vatandaşımız şehit olmuştur. Fakat ne hikmetse ülkemizde her türlü etkinlik yapılırken böylesi önemli bir savaş olan Ankara Savaşı’na değinilmez. Bu savaş her yıl anılmalı ve savaşın yaşandığı bölgede açık hava müzesi, panorama yapılarak bu tarihi savaş canlandırılmalıdır. Öte yandan yapılacak çalışma ve etkinlikler Ankara ve Çubuk turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Türki Cumhuriyetlerinden ve Avrupa’daki gezginler bölgeye akın edecektir."
Program nedeniyle gün boyu müzeye gelen vatandaşlara ve öğrencilere 1402 Ankara Savaşı hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı aynı zamanda 1402 Ankara Savaşı panoramasını yapan sanatçı Halil Basri Uluğ, bu tür faaliyetlerin sebep ve sonuçları bakımından farkındalık oluşturacağını ifade etti.
Çubuk’ta yaşanan savaşın yıl dönümünde panoramaya ilgin çok fazla olduğunu aktaran Uluğ, "Bir yıl süren araştırma ve çalışmanın sonucunda burada bulunan panoramayı ilçemize kazandırdım. Bu panoramayı hazırlarken çok ilginç ve önemli verilere de ulaştık. Bu önemli savaşın yıl dönümünde de burayı ziyaret eden vatandaşlarımıza, öğrencilerimize bize kazandırdıkları ve kaybettirdiklerini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Kardeş savaşının sonunda kazananın olmadığı gibi İstanbul’un fethinin 50 yıl daha geciktiğini görüyoruz. Timur Han’ın ise planladığı doğu fethini zamanında gerçekleştiremediği için ölümünden sonra devletinin uzun süre yaşayamadığını görüyoruz. Elbette bize bir imkan verilirse bu panoramanın daha büyüğünü savaşın geçtiği alana yapmak isterim" diye konuştu.
Ankara’da yaşanan bir savaş olması nedeniyle andıklarını dile getiren ziyaretçilerden Tuana Erhan, ‘’Bu gün başta Yıldırım Beyazıt olmak üzere tüm şehitlerimizi sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Gelecekte de böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen savaşa kalkışmadan karşılıklı görüşmelerle tatlı sonuca bağlanması gerektiğini bize öğretiyor’’ ifadesini kullandı.
Ankara’da yaşadığını, kızı ve yeğenini Ankara Savaşı’nı anlatabilmek için müzeye getirdiğini söyleyen Hayriye Acar da, "Bugün Ankara Savaşı’nın yıl dönümü. Bu savaşın önemini kızıma ve yeğenime göstermeye geldim. Aynı zamanda askerlerimizi ve şehitlerimizi anmak için burada bulunmaktayız. Savaş önermediğimiz bir şey, olmasaydı İstanbul çok daha erken fetih edilecekti" dedi.
Etkinlikte bazı katılımcıların panoramadan etkilenerek duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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