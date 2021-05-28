144 Hz ekran ile geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

Nubia oyun telefonu pazarında yer alan firmalardan biri. Daha önce Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro adında iki farklı model çıkartan şirket, şimdi ise Red Magic 6R'ı tanıttı.

NUBIA RED MAGIC 6R'IN ÖZELLİKLERİ

Red Magic 6R, 144 Hz yenileme hızına ve nokta çentiğe sahip 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alan cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ile destekleniyor. Telefonda oyunculara özel tuşlar da bulunuyor. Red Magic 6R, 4,200 mAh kapasitesinde bir pile sahip ve bu pil 55W (Çin'de) hızlı şarjı destekliyor.

Red Magic 6R'ın arka tarafında bizleri dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Telefon 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön taraftaki çentikte ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

İŞTE NUBIA RED MAGIC 6R'IN FİYATI

Nubia Red Magic 6R'ın fiyatı 2.999 yuan'dan (yaklaşık 470 dolar) başlıyor. Telefonun resmi olarak Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

