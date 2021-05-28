HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 144 Hz ekran ile geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

144 Hz ekran ile geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

28.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nubia, Red Magic 6R adlı yeni oyun telefonunu duyurdu. 144 Hz ekran yenileme hızıyla gelen Red Magic 6R, ekranı dışında dikkat çekici bir tasarıma da sahip.

144 Hz ekran ile geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

Nubia oyun telefonu pazarında yer alan firmalardan biri. Daha önce Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro adında iki farklı model çıkartan şirket, şimdi ise Red Magic 6R'ı tanıttı.

NUBIA RED MAGIC 6R'IN ÖZELLİKLERİ

Red Magic 6R, 144 Hz yenileme hızına ve nokta çentiğe sahip 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemciden alan cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ile destekleniyor. Telefonda oyunculara özel tuşlar da bulunuyor. Red Magic 6R, 4,200 mAh kapasitesinde bir pile sahip ve bu pil 55W (Çin'de) hızlı şarjı destekliyor.

Red Magic 6R özellikleri

Red Magic 6R'ın arka tarafında bizleri dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Telefon 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön taraftaki çentikte ise 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

ZTE nubia Z30 Pro tanıtıma hazırlanıyorZTE nubia Z30 Pro tanıtıma hazırlanıyor

İŞTE NUBIA RED MAGIC 6R'IN FİYATI

Nubia Red Magic 6R'ın fiyatı 2.999 yuan'dan (yaklaşık 470 dolar) başlıyor. Telefonun resmi olarak Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Selefi ile arasında benzerlik olabilirSelefi ile arasında benzerlik olabilir
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Ünlü oyuncu böyle veda etti! "Seni çok sevdim"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

Erbil'den arkadaşına binlerce dolarlık hediye! "Ağabey gerçek mi bu?"

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Hastane önüne gelip kurşun yağdırdılar! Yaralılar var

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

Sakarya'da yakalanmıştı! Katliam görüntülerine "montaj" dedi

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

İğrenç! Alışveriş yapan kadının gizlice fotoğraflarını çekti

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.