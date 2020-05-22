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144Hz ekran yenileme hızı ile öne çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

iQOO Şubat ayında, Snapdragon 865 yonga setine sahip iQOO 3 5G amiral gemisi telefonunu tanıttı. Geçen ay iQOO Neo3 5G’yi SD865 kullanan en ucuz akıllı telefon olarak duyurdu. Çinli firma bugün de iQOO Z1 5G ismini verdiği başka bir amiral gemisi telefonunu duyurdu.

144Hz ekran yenileme hızı ile öne çıkıyor

Z1’in en önemli özelliği, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1000+ yonga seti ile çalışan ilk akıllı telefon olması. Ayrıca bu telefon 144Hz yenileme hızına sahip ekranı ile dikkat çekiyor.

İQOO Z1 5G, sağ üst köşede delik olan 6.57 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2400 piksel FullHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip. HDR10 özellikli bu ekran DCI-P3 renk gamını destekliyor ve 144Hz yenileme hızına sahip. Akıllı telefon iQOO UI 1.0 aromalı Android 10 işletim sistemi ile önyükleme yapıyor. iQOO, 100.000’den fazla uygulamanın 144Hz ekranla çalışacak şekilde optimize edildiğini iddia ediyor. Bazı oyunlar bile cihazdaki en yüksek yenileme hızını destekleyecek şekilde optimize edilmiş. Gelişmiş oyun deneyimi için Z1, kullanıcılara beş özelleştirilmiş ses efekti sunuyor.

MEDİATEK DİMENSİTY 1000+ YONGA SETİ İLE GELİYOR!

İQOO Z1 5G geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılan Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti Kasım 2019’da duyurulan Dimensity 1000 yonga setinin güncellenmiş hali. Sekiz çekirdekli işlemci, dört Cortex-A77 CPU çekirdeğinden ve dört Cortex-A55 çekirdekten oluşuyor. Grafik işlemcisi kısmında ve Mali-G77 MP GPU mevcut.

Telefon 8 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile donatılmış. Telefonda harici depolama alanı desteği bulunmuyor. 4500mAh’lık bataryaya sahip ve bu batarya 44W’lık hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca telefonun aktif soğutma sistemine sahip olduğunu ve sıcaklığını 10 dereceye kadar düşürebildiğini söylememiz gerek.

İQOO Z1 5G arka gövdede üçlü kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde. Bu kameraya ek olarak 112 derece açıya sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 4 cm odak uzunluğunda 2 megapiksel makro lens bulunuyor. Ön kısımda yer alan selfie kamerası ise 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip.

İŞTE TELEFONUN FİYATLARI

  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 2.198 Yuan (~ 309 $)
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı – 2.498 Yuan (~ 351 $)
  • 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı – 2.798 Yuan (~ 394 $)

Telefon uzay mavisi ve galaksi grisi olarak adlandırılan iki farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Çinli üretici telefon ile birlikte silikon koruyucu kılıf ve oyun kumandası satacak. Bu objelerin fiyatı sırasıyla 7 dolar ve 28 dolar olacak.

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