144Hz görüntüleme hızıyla akıcı oyun deneyimi sunacak

Zira ekran, bir telefondaki en akıcı görüntüleri sunabilen ekran unvanına sahip, tam 144Hz değerinde çalışabiliyor. Yine de, görünüşe göre daha fazlası da varmış ve bu gerçekten şaşırtıcı.

XDA-Developers’daki teknoloji tutkunları, ROG Phone 3 üzerinde biraz araştırma yaptılar ve ekran görüntüleme hızıyla ilgili yeni bir detayı ortaya çıkardılar. Buna göre, ROG Phone 3’ün ekran görüntüleme hızının 160Hz’e ulaşmasını sağlayacak bir köprü var ve bu aktifleştirilebiliyor.

Yine de, Asus’un bu tarafta bir optimizasyon yapmadığını, dolayısıyla 160Hz modunu aktifleştirmenin performans sorunlarından aşırı pil tüketimine kadar pek çok konuda can sıkabileceğini belirtelim.

ROG Phone 3’te şu an 1945 Air Force, Mortal Kombat ve Death Trigger 2 gibi oyunlar 144Hz değerinde, akıcı olarak çalışabiliyor ve diğer telefonlarda elde edilemeyecek kadar akıcı bir görsellik sunabiliyor. Önümüzdeki dönemlerde 160Hz modu da aktifleştirilirse neler olur bilinmez.

Asus ROG Phone 3, 6.59 inç değerde Amoled ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 865+ çipsetinden alıyor ve bünyesinde toplamda 4 kameraya yer veriyor.

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