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146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

ADANA'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu.
Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında satış yapan Caner Polat (20), pazarın en büyük küçükbaş hayvanının 4 senedir besledikleri 'Baron' adlı teke olduğunu söyledi. Baron'un 146 kilogram olduğunu dile getiren Polat, çadırı kurdukları ilk gün 3 bin 500 TL'den sattıklarını belirtti. Sene içinde kurbanlıkların sağlıklı ve düzenli beslenmelerinin önemli olduğu kaydeden Polat, "Bu sene satışlar durgun başladı fakat Kurban Bayramı'na bir gün kala hareketlilik başlar" dedi. 2020 yılında aynı yerde kurban çadırı açmayı planladığını da sözlerine ekleyen Caner Polat, 200 kilogramlık bir teke ile rekor kıracağını iddia etti.

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146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

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