HABER

146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında satış yapan Caner Polat (20), pazarın en büyük küçükbaş hayvanının 4 senedir besledikleri 'Baron' adlı teke olduğunu söyledi. Baron'un 146 kilogram olduğunu dile getiren Polat, çadırı kurdukları ilk gün 3 bin 500 TL'den sattıklarını belirtti. Sene içinde kurbanlıkların sağlıklı ve düzenli beslenmelerinin önemli olduğu kaydeden Polat, "Bu sene satışlar durgun başladı fakat Kurban Bayramı'na bir gün kala hareketlilik başlar" dedi. 2020 yılında aynı yerde kurban çadırı açmayı planladığını da sözlerine ekleyen Caner Polat, 200 kilogramlık bir teke ile rekor kıracağını iddia etti.

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
İş bulamayınca karpuz yetiştirdiİş bulamayınca karpuz yetiştirdi
Yosun tutan Roma Hamamı kalıntısındaki suyun tahliyesine 'rögarlar tıkandı' açıklamasıYosun tutan Roma Hamamı kalıntısındaki suyun tahliyesine 'rögarlar tıkandı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'deki dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Bu sabah itibariyle 30 bin oldu!

6 il için harekete geçiliyor! 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlandı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

Rize'de heyelan! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Rize'de heyelan gölet oluşturdu!

Kuzey Irak'a operasyon! 7 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.