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146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Giresun’da Şehir içi, Bölge Trafik ve ilçe trafik birimlerinin katılımıyla ‘Trafik ışık ve İşaret İhlali Denetimi’ yapıldı.Radar araçlarının da destek verdiği uygulamada 472 araç denetlendi.

146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi

Giresun’da Şehir içi, Bölge Trafik ve ilçe trafik birimlerinin katılımıyla ‘Trafik ışık ve İşaret İhlali Denetimi’ yapıldı.
Radar araçlarının da destek verdiği uygulamada 472 araç denetlendi. Kırmızı ışık ve işaret ihlali yapan 146 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.
Uygulama, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
İnsansız hava araçları (İHA) ve radar araçlarının da destek verdiği uygulama ile trafik kazası sonucunda meydana gelen ölümlerin azaltılması, bu kapsamda trafik ışık ve işaret denetimlerinin artırılarak ihlallerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi

146 sürücüye ‘Kırmızı ışık’ cezası kesildi

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